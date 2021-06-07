Иран и Россия подписали план по реализации соглашения о безвизовых групповых поездках

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова и министр туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Мунесан в понедельник в Москве подписали план действий по реализации соглашения между Москвой и Тегераном об отмене виз для туристических групп двух стран. Об этом сообщил присутствовавший на встрече посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"На встрече был подписан план действий по реализации Соглашения между правительством Исламской Республики Иран и правительством Российской Федерации о безвизовых групповых поездках граждан двух стран", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".

В соответствии с этим соглашением, туристы из обеих стран смогут путешествовать в Иран и Россию через аккредитованные компании, при этом на всю группу будет выдаваться одна виза, сообщил ранее Джалали.