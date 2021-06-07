КС запретил сокращать выборных членов профсоюзов при несогласии вышестоящего объединения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Руководство предприятия имеет право сокращать сотрудника и избранного члена профсоюзной ячейки, на увольнение которого не дало согласие вышестоящее профобъединение, только после того, как обжалует решение такого объединения в суде. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда (КС) России.

Как следует из постановления, КС проверил на соответствие основному закону страны часть 3 статьи 374 Трудового кодекса (ТК) РФ и признал, что она не противоречит конституции.

"Она не предполагает увольнения руководителя выборного коллегиального органа первичной профсоюзной организации, не освобожденного от основной работы, по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 81 данного кодекса (по сокращению штата - прим. ТАСС), без учета решения вышестоящего выборного профсоюзного органа о несогласии с данным увольнением до момента вступления в законную силу вынесенного на основании заявления работодателя решения суда, которым указанное решение вышестоящего выборного профсоюзного органа признано необоснованным", - говорится в документе.

Согласно материалам дела, в КС обратилась жительница Петербурга Екатерина Сергеева, которая работала на заводе Лентеплоприбор начальником бюро отдела технического контроля и также являлась избранным председателем профкома на заводе. В 2019 году женщину решили уволить в связи с сокращением штата, однако вышестоящий профсоюз - петербургская межрегиональная организация Российского профсоюза работников промышленности - не дал согласие на ее увольнение. Несмотря на это работодатель издал приказ об увольнении, а затем обратился в суд с требованием признать решение вышестоящего профсоюза необоснованным.

Суд согласился с работодателем и признал решение межрегионального профсоюза необоснованным. Однако Сергеева сначала требовала восстановить ее на работе, а затем обратилась в КС, посчитав, что ее уволили еще до того момента, как суд признал решение межрегиональной организации необоснованным и тем самым были нарушены ее конституционные права.

КС в постановлении указал на недопустимость ущемления прав профсоюзов, необходимость их защиты от дискриминации и на то, что сначала работодатель должен оспорить в суде несогласие вышестоящего профсоюза, а затем издавать приказ об увольнении. Решения судов в отношении Сергеевой КС обязал пересмотреть. При этом в КС отметили, что если суд установит, что увольнение не носит дискриминационного характера и не связано с деятельностью работника в профсоюзе на предприятии, то суд может ограничиться пересмотром даты увольнения на более позднюю и взыскать с работодателя деньги за разницу в днях.