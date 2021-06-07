В России завершилось прохождение весеннего половодья

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Весеннее половодье на территории России завершено, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС России.

"Прохождение весеннего половодья на территории РФ в целом завершено. К сегодняшнему дню кромки ледоходов на всех основных реках вышли в устья", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что за прошедшую неделю в 11 регионах освободились от воды более 160 жилых и дачных домов, 550 приусадебных участков, восемь мостов и 16 участков автомобильных дорог. "Сложная гидрологическая обстановка сохраняется в Чукотском автономном округе и Красноярском крае. Модели развития доведены до органов местного самоуправления, оповещение населения организовано", - добавили в ведомстве.

При этом в Хакасии, Туве, Забайкальском крае и Иркутской области обстановка стабилизируется. Отмечается положительная динамика по снижению уровней воды в реках, добавили в МЧС.