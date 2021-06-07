В работе сервисов Mail.ru произошел сбой

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Проблемы в работе сервисов компании Mail.ru Group наблюдаются в понедельник в России. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Около 64% пользователей, заявивших о проблемах, пожаловались на сбои в работе почтового сервиса, 28% - на работу сайта, а 7% - на сложности со входом в учетную запись на Mail.ru. Жалобы на неполадки поступают в основном от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани, а также в Екатеринбурге, Челябинске и Новосибирске.

В пресс-службе компании сообщили, что это временные неполадки. "Данные пользователей в полной безопасности, скоро все починим", - заверили в компании.