Участники Всероссийского форума "Восток" смогут получить гранты до 1,5 млн рублей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Участники Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи, который пройдет в рамках третьего Всероссийского молодежного образовательного Дальневосточного форума "Восток-2021", смогут получить гранты до 1,5 млн рублей на поддержку социально значимых проектов. Об этом сообщила пресс-служба Общественной палаты (ОП) РФ.

"Также в рамках форума "Восток" состоится Всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи. Участники смогут получить денежный грант до 1,5 млн рублей на поддержку социально значимых проектов в различных направлениях", - говорится в сообщении пресс-службы.

В прошлом году гранты на общую сумму более 10 млн рублей получили 17 человек из шести субъектов РФ.

Открытие форума "Восток-2021" прошло в ОП РФ в понедельник. Мероприятие пройдет в два этапа - онлайн с 7 по 13 июня, и офлайн с 12 по 17 июля во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Его участниками станут молодые активные граждане в возрасте от 18 до 35 лет, у которых есть идеи по развитию Дальнего Востока, привлечению молодежи в регион или ее профессионального развития, а также представители кадрового резерва компаний, представители сообществ молодых специалистов, студенты профильных учебных заведений, лауреаты профессиональных конкурсов, молодые люди с активной жизненной позицией, ориентацией на ответственное лидерство и культуру сотрудничества.

"С ними (участниками форума - прим. ТАСС) будет интенсив, практическая неделя будет идти - достаточное время, чтобы погрузиться в проблематику. <…> Две недели погружения в Дальний Восток, разработка проектов и решение кейсов работодателей - все это в совокупности должно дать хороший эффективный результат", - сказал ТАСС директор ФГБУ "Центр содействия молодым специалистам", директор форума "Восток" Анатолий Зорин.

В форуме примут участие такие крупные компании, как РЖД, "Русгидро", Роскосмос, "Сбер", сообщила ТАСС председатель Координационного совета по развитию сообществ молодых специалистов при ОП РФ Ольга Голышенкова. "Это беспрецедентный случай, когда интересы разных компаний соединяются в рамках одной территории, <…> где все вместе представляют <…> возможности для молодых специалистов, которые могут быть полезны региону и стране", - сказала Голышенкова. Она также отметила, что участники форума смогут понять, какие стажировки и практики необходимо пройти, что предоставляет каждый работодатель, а также смогут трудоустроиться.

О форуме

Форум "Восток" пройдет во Владивостоке в третий раз. Он организован по поручению президента РФ Владимира Путина. Организаторами выступают полпредство президента в Дальневосточном федеральном округе, Росмолодежь, правительство Приморского края и Центр содействия молодым специалистам.