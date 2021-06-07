СМИ: в Испании восьми преподавателям по ошибке вкололи шесть доз вакцины от коронавируса

МАДРИД, 7 июня. /ТАСС/. Восемь преподавателей одной из школ в Испании по ошибке получили сразу шесть доз вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщило в понедельник агентство EFE .

По его информации, инцидент произошел в населенном пункте Хельвес (автономное сообщество Андалусия). Преподаватели были вакцинированы в пятницу препаратом производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Вместо одной дозы вакцины им по ошибке ввели шесть. Несмотря на это, пока у преподавателей не было выявлено никаких серьезных проблем, в понедельник все они смогли выйти на работу.

С начала распространения коронавируса в 47-миллионной Испании было выявлено более 3,6 млн случаев заражения, свыше 80 тыс. пациентов умерли. В конце октября прошлого года правительство Испании ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого завершилось 9 мая текущего года.

27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. Сейчас уже свыше 10 млн человек в королевстве получили обе дозы препарата от коронавируса.