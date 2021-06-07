Посадку деревьев на Шиесе завершат в течение недели

ТАСС, 7 июня. Этап посадки деревьев в районе станции Шиес в Архангельской области, где планировалось создание полигона твердых бытовых отходов, начался в понедельник. Работы планируется завершить в течение недели, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Ранее со ссылкой на администрацию Архангельской области сообщалось, что процесс высаживания сеянцев начнется 25 мая и завершится к концу месяца. Полностью работы по рекультивации участка на Шиесе должны завершиться до конца 2021 года.

"В мае подрядчик не начал работы, потому что <…> во время оттепели некоторые участки земли просели. Была возведена временная техническая дорога, которую затем демонтируют. Завершить посадки [теперь] планируют в течение недели", - рассказали в пресс-службе.

Всего планируется высадить более 37 тыс. сеянцев сосны с закрытой корневой системой. По проекту лесовосстановление проведут на участке площадью 15 га. "Анализ почвы, проведенный ФГБУ "Станция агрохимической службы "Архангельская", подтвердил ее пригодность для посадок. При этом подрядчику рекомендовали вносить перед посадкой сеянцев удобрения", - добавили в пресс-службе областного правительства.

О полигоне

Экотехнопарк "Шиес" для захоронения твердых бытовых отходов из Москвы в Ленском районе Архангельской области на границе с Республикой Коми был признан приоритетным инвестиционным проектом в области в октябре 2018 года. Суммарный объем инвестиций был оценен в 10,5 млрд рублей. Однако строительство экотехнопарка вызвало общественный резонанс. В Архангельской области и в Коми прошли многотысячные митинги протеста и пикеты против проекта "Шиес".

В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил властям Архангельской области и Москвы учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона. В июне 2020 года строительство полигона было исключено из списка приоритетных инвестпроектов Архангельской области.

9 января 2020 года Арбитражный суд Архангельской области по иску администрации Урдомы признал постройки полигона Шиес незаконными. 14-й арбитражный апелляционный суд в Вологде подтвердил это решение, его также оставил без изменений Арбитражный суд Северо-Западного округа в Санкт-Петербурге.