Володин: отчеты депутатов должны стать механизмом обратной связи для избирателей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Инициатива о формализации отчетов депутатов правильная, но нужно обсудить пути ее реализации, должен появиться механизм обратной связи парламентария и граждан для решения их проблем. Об этом журналистам в понедельник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Предложение формализовать отчеты депутатов перед гражданами правильное. Но надо обсудить, как эта норма будет реализована", - сказал он.

По словам председателя Госдумы, нужно "проработать механизм обратной связи с избирателями, повысив ответственность депутата перед гражданами, чтобы через отчеты была возможность задать вопросы и найти пути их решения". Подобная норма, подчеркнул политик, должна "работать на повышение качества власти", так как это будет подталкивать депутатов к активной работе как в зале заседаний, так и в регионе.

Володин заметил, что данную инициативу нужно проработать со всеми фракциями. По его словам, сейчас вопрос о формализации отчетов прорабатывают руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею "Единой России" о регулярных отчетах депутатов перед избирателями о результатах своей работы, озвученную Хинштейном. Он предложил подумать о норме, обязывающей "парламентские партии и избранных депутатов на постоянной основе отчитываться перед своими избирателями".

Хинштейн позже сообщил, что законодательные изменения, закрепляющие механизм отчетности депутатов Госдумы перед избирателями за результаты своей работы, планируется принять до конца весенней сессии нижней палаты.