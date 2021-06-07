Курорты Кубани планируют принять летом около 8 млн туристов

КРАСНОДАР, 7 июня. /ТАСС/. Курорты Краснодарского края за летний период 2021 года планируют принять около 8 млн человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В крае наработан хороший опыт организации отдыха в условиях пандемии. Всего в течение лета курорты Кубани планируют принять около 8 млн человек", - говорится в сообщении.

Краснодарский край - основной курортный регион России. В прошлом году общий туристический поток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что почти на 5 млн человек меньше, чем в 2019 году. В текущем году, по прогнозам, регион может принять до 18 млн туристов при благоприятной эпидемиологической обстановке.