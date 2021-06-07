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В кабмине сообщили, что сначала рассмотрят вакцинацию от коронавируса трудовых мигрантов

Речь также идет и об иностранцах, которые уже находятся в России, добавили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Правительство в первую очередь рассмотрит вопросы вакцинации от коронавируса трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России. Об этом в понедельник сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

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"Правительством прорабатываются поручения президента Российской Федерации, данные в рамках Петербургского международного экономического форума, о вакцинации иностранных граждан от COVID-19. В первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранных граждан, которые уже находятся на территории страны", - сообщили в аппарате.

Ранее, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия создаст все необходимые условия, чтобы иностранные граждане могли вакцинироваться от коронавируса на ее территории.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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