В кабмине сообщили, что сначала рассмотрят вакцинацию от коронавируса трудовых мигрантов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Правительство в первую очередь рассмотрит вопросы вакцинации от коронавируса трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России. Об этом в понедельник сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"Правительством прорабатываются поручения президента Российской Федерации, данные в рамках Петербургского международного экономического форума, о вакцинации иностранных граждан от COVID-19. В первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранных граждан, которые уже находятся на территории страны", - сообщили в аппарате.

Ранее, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия создаст все необходимые условия, чтобы иностранные граждане могли вакцинироваться от коронавируса на ее территории.