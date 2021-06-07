Власти Брюсселя с 9 июня отменят обязательное ношение масок на улице

БРЮССЕЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Брюсселя приняли решение отменить с 9 июня обязательное ношение масок на улицах города. Об этом сообщил в понедельник бургомистр Филипп Клоз.

"Вакцинация продолжается, показатели [распространения коронавируса] падают. С 9 июня ношение масок больше не будет обязательным на открытом воздухе, за исключением нескольких загруженных торговых улиц города", - написал он в Twitter.

В целом с 9 июня Бельгия начинает поэтапную отмену жесткого карантина, в этот день в стране откроются бары, рестораны и кинотеатры после полугодового локдауна.

В то же время ряд ограничений сохранится - в ресторанах число людей за столами не должно превышать четырех, расстояние между столиками не должно быть меньше 1,5 метра. Театры, кино и концертные залы не могут быть заполнены более чем на 75% с равномерным распределением людей по залу, число присутствующих в одном зале не может превышать 200 человек. С 9 июня также смогут открыться косметические кабинеты, солярии, бассейны и спортзалы. Максимальное количество участников свадебных и похоронных церемоний будет увеличено с 20 до 100 человек внутри помещений и 200 - на открытом воздухе. Поэтапно будет возобновляться проведение спортивных мероприятий вне залов.

Предприятий впервые смогут несколько ограничить режим удаленной работы - каждый работник получит право появляться в офисе максимум раз в неделю, одновременно в офисе сможет находиться до 20% работников предприятий.

Жесткий карантин в Бельгии действует с октября 2020 года. 8 мая произошло первое заметное послабление, когда было разрешено открыть террасы ресторанов.