В Ингушетии продлили ограничения из-за пандемии коронавируса до середины июля

МАГАС, 7 июня. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов продлил до 15 июля ограничения в связи с пандемией коронавируса, говорится в опубликованном на сайте руководителя региона документе.

"В целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона до 15 июля включительно продлеваются действующие противоэпидемические ограничения", - говорится в документе.

Согласно документу, продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

22 октября указом главы региона в Ингушетии был введен режим повышенной готовности, которым до 1 декабря запрещалось проведение публичных и массовых мероприятий, работа культурно-досуговых и развлекательных учреждений была ограничена, также ограничена работа организаций общепита после 21:00 мск и проведение свадеб в ресторанах площадью менее 400 кв. м. 10 ноября был объявлен режим самоизоляции для людей, страдающих хроническими заболеваниями, и лиц старше 65 лет. 15 апреля ограничения были продлены до 10 июня с запрещением работы предприятий общепита после 23:00 мск и введением послаблений - разрешено проведение официальных мероприятий при соблюдении всех противоэпидемических требований.

По данным оперштаба региона, за последние сутки в регионе выявлено 10 случаев заражения, за все время пандемии были инфицированы 15 852 человека, из них 28 госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 5 человек, трое из них - на аппаратах ИВЛ. Умерли 190 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровели 15 495.