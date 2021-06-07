Минобрнауки не получало предложений по финансированию обсерватории ZOTTO

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Минобрнауки России не получало от участников международной обсерватории по изучению климата ZOTTO (Красноярский край), которая может закрыться в 2022 году из-за нехватки средств, предложений по финансированию проводимых на ней научных проектов. Об этом ТАСС в понедельник сообщила пресс-служба министерства.

Российско-немецкий проект ZOTTO стартовал в 2006 году и рассчитан на тридцать лет непрерывных измерений. От РФ его участниками являются Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, Институт физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, Сибирский федеральный университет (СФУ) и Санкт-Петербургский госуниверситет. Стоимость содержания и обслуживания станции - 20 млн рублей в год. Основные средства выделяются Обществом Макса Планка (Германия). Со стороны РФ финансирование привлекается в рамках малобюджетных проектов и грантов. Как сообщил ТАСС один из участников проекта, целевое финансирование обсерватории ZOTTO со стороны РФ отсутствует, что может привести к прекращению ее работы уже 2022 году.

"В 2021 году <...> Минобрнауки России в целях оценки научного потенциала организовало сбор проектов (тематик) научных исследований образовательных организаций высшего образования по фундаментальным и прикладным научным исследованиям, планируемых к включению в государственное задание организаций. Плановый период реализации проектов тем научных исследований составляет 3-5 лет, начиная с 2021 года. В рамках сбора проектов СФУ представил 16 проектов научных исследований <...> среди которых отсутствуют проекты научных исследований, связанные с деятельностью научной обсерватории, или проводимые на ее базе", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что СФУ и Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН не получают от Минобрнауки России финансирование на ZOTTO. Однако Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН проводит на базе обсерватории научные исследования в рамках исполнения плана научных исследований и разработок (НИР) - "Природная и антропогенная динамика таежных лесов Средней Сибири в условиях меняющегося климата" (период реализации НИР 2021-2023 годы).

"Данные работы финансируются в рамках государственного задания на очередной 2021 год и плановый период 2022-2023 годов и в рамках Международного соглашения "Отклик биогеохимических циклов на изменения климата в Евразии", - пояснили в министерстве.

Правила финансирования

В пресс-службе добавили, что Минобрнауки России готово организовать работу по рассмотрению проектов научных исследований СФУ, связанных с деятельностью научной обсерватории, при наличии дополнительных объемов финансирования в 2022 году и при поступлении от университета сформированных проектов научных исследований.

В министерстве также напомнили, что подведомственные учреждения самостоятельны в осуществлении научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов.

"Для эффективной организации своей работы учреждения самостоятельно определяют направления расходования средств субсидии на выполнение государственного задания в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении

ZOTTO (Zotino Tall Tower Observation Facility, Научная обсерватория "станция высотной мачты") - научная станция вблизи села Зотино Красноярского края, предназначенная для мониторинга парниковых газов. Центральным элементом станции является мачта высотой 304 м c установленными на ней метеорологическими приборами. Кроме того, мачта используется для анализа образцов воздуха с различных высот.