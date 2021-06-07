В Ингушетии планируют открыть первое в СКФО художественно-ремесленное училище

МАГАС, 7 июня. /ТАСС/. Первое на Северном Кавказе художественно-ремесленное училище планируют открыть в Ингушетии на базе художественной школы в Назрани. Предполагается, что в образовательном учреждении сможет обучаться также молодежь из регионов Северо-Кавзказского федерального округа (СКФО), говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

"Открытие первого на Северном Кавказе художественно-ремесленного училища предполагается на базе художественной школы в Назрани, в которой сосредоточены высококвалифицированные кадры. Для осуществления проекта необходимо предусмотреть дополнительное увеличение штата специалистов и расширение площади учебного заведения. Открытие подобного образовательного учреждения даст возможность получить образование не только местной молодежи, но и ребятам из других регионов", - передает пресс-служба слова министра культуры региона Темерлана Дзейтова.

Как сообщается, в республике около 120 тыс. детей в возрасте от пяти до 17 лет, и для удовлетворения их интересов, развития и реализации творческих талантов, получения образования в области культуры и искусства действует только одно среднее профессиональное учебное заведение - Государственный колледж искусств. Также в регионе функционируют пять детских школ искусств и три детские художественные школы.

"В этой связи важное значение имеет открытие художественно-ремесленного училища. В дальнейшем будут созданы художественные мастерские для развития традиций народного изобразительного искусства и ремесел Ингушетии и народов Северного Кавказа, рассмотрена возможность создания музея-фонда художественно-изобразительного искусства в целях популяризации произведений студентов и мастеров посредством участия в художественных выставках, торгово-промышленных ярмарках и других мероприятиях", - также цитирует пресс-служба министра.

В пресс-службе добавили, что для реализации проекта, а также решения вопроса о создании других необходимых образовательных учреждений в регионе планируется участие в госпрограммах, направленных на развитие культуры и туризма, поддержку социально-экономической сферы.