Апелляционный суд Брюсселя признал законными карантинные ограничения в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд Брюсселя объявил о законности карантинных мер в Бельгии за три дня до их радикального смягчения. Об этом сообщила в понедельник газета La Dernière Heure . Таким образом суд отменил решение суда первой инстанции от 31 марта, который счел, что карантинные ограничения противоречат конституции королевства и должны быть отменены в течение 30 дней, что не было сделано.

"Апелляционный суд Брюсселя счел в вынесенном в понедельник постановлении, что ограничительные меры против COVID-19 имеют легальную основу. Суд при этом допускает возможность, что такие меры входят в противоречие с Европейской хартией прав человека", - отмечает газета.

Это решение вынесено за три дня до анонсированного правительством радикального смягчения карантинных мер - 9 июня в стране откроются рестораны и бары (в течение последнего месяца они могли принимать посетителей только на открытых террасах), а также будет отменено повсеместное требование ношения масок на улице.

31 марта Брюссельский суд первой инстанции обязал правительство Бельгии в течение 30 дней отменить карантинные ограничения, "которые нарушают фундаментальные права граждан", со штрафом по €5 тыс. за каждый день просрочки. Согласно решению суда, отмене подлежат все без исключения жесткие карантинные ограничения, введенные в стране с 28 октября и в ходе последующих ужесточений карантина.

Правительство немедленно опротестовало это решение.

Жесткий карантин и комендантский час в Бельгии были восстановлены в конце октября, затем до февраля пор санитарный режим ежемесячно ужесточался, его смягчение началось только в апреле.

На протяжении семи месяцев в стране были закрыты рестораны, бары, магазины не первостепенной важности (одежда и обувь, игрушки, косметические товары, электроника и другие), все развлекательные, культурные и большая часть спортивных учреждений. Масочный режим и правила социального дистанцирования до сих пор обязательны повсеместно, как в помещениях, так и на улице. До середины апреля были запрещены все необязательные поездки за рубеж запрещены как минимум до 18 апреля, до начала мая действовал комендантский час с 00:00 до 05:00, в столице - с 22:00 до 06:00.