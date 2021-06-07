Власти Владимирской области попросили присвоить Владимиру звание города трудовой доблести

ВЛАДИМИР, 7 июня. /ТАСС/. Глава субъекта РФ Владимир Сипягин решил обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить административному центру региона звание "Город трудовой доблести". Об этом в понедельник сообщается на сайте администрации Владимирской области.

"Губернатор Владимир Сипягин подписал распоряжение об обращении к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с ходатайством о присвоении административному центру Владимирской области почетного звания "Город трудовой доблести", - говорится в сообщении.

На сайте администрации процитировали губернатора. По его словам, Владимир был за линией фронта, но "его жители внесли огромный вклад в вооружение советской армии, спасали жизни раненых в госпиталях", "они самоотверженно трудились ради общей Победы".

В марте текущего года члены Совета народных депутатов Владимира рассмотрели предложение общественников о присвоении городу почетного звания - инициативу поддержали 77 НКО. В дистанционном голосовании на сайте администрации города 95% респондентов высказались в поддержку инициативы.

Как пояснили в пресс-службе администрации региона, согласно закону о почетном звании РФ "Город трудовой доблести", звание присваивает президент России своим указом городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся в населенном пункте, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

По данным сайта администрации Владимира, в годы войны только на одном местном заводе "Автоприбор" выпустили 950 тыс. авиационных приборов и 15 млн единиц боеприпасов. На Госзаводе № 521 во Владимире делали взрыватели для мин и реактивные снаряды для "Катюш". При населении меньше 70 тысяч жителей во Владимире развернули 18 прифронтовых госпиталей, принявших почти 250 тысяч раненых.