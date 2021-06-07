Умер журналист ТАСС Игорь Векслер

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер в возрасте 83 лет. Как сообщила ТАСС его дочь Ксения Юхананова, причиной смерти стал COVID-19.

"Мой папа умер", - сказала она.

Векслер родился 20 августа 1937 года. Он отдал работе в ТАСС почти 60 лет жизни, придя в агентство в 1964 году. Публиковался во всех ведущих газетах страны, был дружен со многими выдающимися деятелями отечественной культуры, включая Мстислава Ростроповича, Евгения Светланова, Родиона Щедрина, Ираклия Андроникова, Андрея Вознесенского. Векслер был в командировках в горячих точках, передавал репортажи из США, Франции, Германии и других стран.

"В этом году исполнится 45 лет моей работе в ТАСС. С самого начала я работала с Игорем Марковичем бок о бок. Он был знаком со всеми деятелями культуры, знал по имени-отчеству всех великих актеров, музыкантов, художников. Досконально знал биографии и когда нужно поздравлять с юбилеем. Векслер работал с Большим театром и вместе с ним объехал полсвета", - сказала культурный обозреватель ТАСС Ольга Свистунова.

Она напомнила, что Векслер был старейшим тассовцем. "До последнего ходил на работу, приходил в редакцию, читал, давал советы, подсказывал. Вся культурная страна знала его не шапочно: он знал всех и мог звонить первым лицам. Ему было все доступно и все доверено. Векслер общался и с Ростроповичем, и с Вишневской, и с Улановой - можно перечислять сотни имен. 83 года, конечно, возраст, но не тот, который мог бы стать конечным для Игоря, который все время бежал. Казалось, что будет еще бежать, бежать и бежать. Жаль, что бег завершился. Это потеря. Он был символом преданности ТАСС. Мы плачем", - сказала Свистунова.

Векслер отмечен почетным званием "Заслуженный работник культуры РФ", в 2004 году ему была объявлена благодарность президента России за заслуги в развитии и совершенствовании информационного дела и многолетнюю плодотворную работу. В декабре 2020 года он получил тассовскую премию "Главные кадры" - "За вклад в развитие агентства".