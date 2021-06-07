Ограничения по наполняемости зрительных залов полностью отменят в Удмуртии с 8 июня

ИЖЕВСК, 7 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии отменили со вторника, 8 июня, ограничения по наполняемости зрительных залов и специальный режим для социальных учреждений, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"Отменяются требования для театров, кинотеатров, кинозалов, спортивных сооружений в части установления максимальной заполняемости залов зрителями не более 75 и 50%. Максимальное количество присутствующих при заключении брака увеличено до 40 человек, за исключением сотрудников органа ЗАГС", - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, также отменяется специальный режим для соцработников учреждений с круглосуточным пребыванием - интернатов. "Больше года у нас действует ограничительный режим, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. Особенно это коснулось работников социальных учреждений круглосуточного пребывания, которые могли дежурить неделями. С 8 июня мы отменяем для них этот формат с переходом к доковидному режиму работы", - приводятся в сообщении слова главы республики Александра Бречалова. Отмечается, что изменения будут действительны с 8 июня.

По данным оперативного штаба республики, всего за минувшие сути в регионе зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на 7 июня в Удмуртии зарегистрировано более 34 тыс. лабораторно подтвержденных случаев. 31,2 тыс. человек выздоровели, 454 летальных случая. В республике вакцинировано более 123 тыс. человек, из них почти 98 тыс. получили второй компонент.