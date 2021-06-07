МВД утвердило порядок доставления граждан в медвытрезвители и отделения полиции

В чем суть и зачем это нужно?

Платные вытрезвители. В чем суть и зачем это нужно?

"Утвердить согласованный с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, порядок доставления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в медицинские организации или специализированные организации в служебные помещения территориальных органов или подразделения полиции", - говорится в приказе ведомства.

Согласно утвержденному документу, полицейские будут забирать пьяных с улиц, из транспорта и из жилья в специализированные учреждения. Также в такие вытрезвители попадут граждане, находящиеся на площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, платформах, в скверах и парках, в поездах дальнего следования и пригородного сообщения, а также в аэропортах, морских и речных портах, автовокзалах и автостанциях, привокзальных площадях и в других общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившие способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Из дома пьяных будут забирать, "если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище".

В приказе отмечается, что полицейские при доставлении нетрезвых в специализированные заведения еще перед направлением на медицинское освидетельствование на состояние опьянения должны будут установить личность задержанных граждан и проверить их по оперативно-справочным и разыскным учетам МВД России.

В декабре 2020 года Госдума приняла федеральный закон, который позволяет возродить систему медицинских вытрезвителей - специализированных учреждений, оказывающих помощь людям, находящимся в состоянии тяжелого алкогольного или наркотического опьянения. Создавать их будут региональные власти.