Кабмин изменил правила предоставления субсидий регионам на пособия для детей от 3 до 7 лет

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Правительство внесло изменения в правила предоставления субсидий регионам РФ на пособия для детей от трех до семи лет. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

"Правительство РФ постановляет: утвердить предлагаемые изменения <...> к государственной программе Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением правительства от 15 апреля 2014 года", - говорится в документе.

Как пояснили журналистам в пресс-службе Минтруда, изменения будут применяться при формировании бюджета на предстоящий трехлетний период.

"Порядок расчета субсидий предусматривает, что в 2022-2024 годах средства субъектам Российской Федерации для выплаты пособия на детей от 3 до 7 лет будут выделяться исходя из размера пособия в 50, 75 и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка", - сообщили в министерстве.

Там напомнили, что в прошлом году пособие назначалось в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В 2021 году размер выплаты варьируется в зависимости от доходов семьи.

"Для оформления выплаты одному из родителей необходимо подать заявление на всех детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Это можно сделать онлайн - через федеральный или региональный портал госуслуг или лично - через отделение соцзащиты или МФЦ. Выплата устанавливается сразу на 12 месяцев или до достижения ребенком возраста восьми лет. Если семья обратилась в течение шести месяцев с момента достижения трехлетнего возраста, то пособие начисляется с трех лет. Если позже - с даты обращения", - добавили в Минтруде.

Новый механизм

Кроме того, в ведомстве уточнили, что в этом году при назначении выплаты учитываются не только доходы, но и имущественная обеспеченность семьи. При этом если семья уже получает пособие, она продолжит его получать до конца того периода, на который пособие было назначено, даже если она обратилась за пересчетом и при проверке было выявлено, что новым критериям семья не соответствует.

В 2021 году Минтруд разработал новый механизм назначения выплат на детей от трех до семи лет, в соответствии с которым размер выплаты в зависимости от доходов семьи составит от 50% до 100% прожиточного минимума в регионе. Чтобы выплаты получали действительно нуждающиеся семьи, при определении уровня доходов теперь будут учитывать движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в виде банковских вкладов. При этом граждане, кому выплата была назначена, но которые по новым критериям не попадают в категорию нуждающихся, продолжат получать пособие в течение 12 месяцев с момента назначения в прежнем объеме, то есть 50% от прожиточного минимума.