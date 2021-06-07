Глава ВОЗ предупредил об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых

ЖЕНЕВА, 7 июня. /ТАСС/. Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире снижается шестую неделю подряд, а смертность - пятую неделю подряд. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Число случаев COVID-19 в мире снижается шестую неделю подряд, число умерших - пятую неделю подряд", - сказал он.

По словам гендиректора, речь идет о "воодушевляющих сигналах в траектории пандемии в глобальном плане", однако картина в различных регионах мира неоднозначная. В частности, за минувшую неделю число случаев смерти выросло в трех регионах ВОЗ из шести. Эту ситуацию глава ВОЗ охарактеризовал как "пандемию двух скоростей": некоторые страны с высоким уровнем вакцинации начинают ослаблять санитарные ограничения, тогда как другие государства "все еще сталкиваются с крайне опасной ситуацией".

Гебрейесус предупредил, что в условиях возросшего распространения мире новых опасных штаммов коронавируса, включая вариант "Дельта" (индийский штамм), чрезмерно быстрое снятие санитарных ограничений может иметь катастрофические последствия. "В условиях возросшей глобальной передачи вариантов [коронавируса], вызывающих обеспокоенность, включая вариант "Дельта", слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто еще не вакцинирован", - сказал он.

Глава ВОЗ расценил отсутствие равенства в доступе к вакцинам в мире как "угрозу для всех наций". Гендиректор напомнил, что на страны с высокими доходами сейчас приходится 44% всех использованных доз вакцины, а на государства с низкими доходами - лишь 0,4% доз.