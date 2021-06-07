Беглов: заболеваемость COVID-19 в Петербурге растет из-за цикличной активности вируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Новый подъем заболеваемости COVID-19, который наблюдается в Санкт-Петербурге, связан с цикличностью вирусной активности. Об этом сообщил в понедельник в эфире "Радио России" губернатор Петербурга Александр Беглов.

"По итогам прошлой недели в городе зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Он связан с цикличностью вирусной активности. Правительство Петербурга принимает все необходимые меры, созданы резервы", - сказал Беглов.

Он призвал горожан принять участие в вакцинации, отметив, что "на сегодня петербуржцам доступны на выбор три вакцины".

По последним данным, в Петербурге выявили 445 581 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 412 711 человек, умерли 14 620. За последние сутки в городе выявили 854 случая заражения. Неделю назад, по данным на 31 мая, за сутки было выявлено 817 заболевших.