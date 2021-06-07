Блинкен заявил, что не станет оценивать вероятность версий происхождения коронавируса

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен не считает возможным на данном этапе оценивать, какая из версий происхождения нового коронавируса является более вероятной: утечка из лаборатории или же передача человеку от животного. Об этом глава американской дипломатии заявил в понедельник на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Я не могу говорить, на сколько процентов одна версия вероятнее другой. Я думаю, что есть два возможных и вероятных сценария: один - <...> что он [вирус] появился из лаборатории, а другой - что он возник естественным образом", - ответил Блинкен. Он напомнил, что президент США Джо Байден дал указание разведсообществу подготовить для него в течение 90 дней новый отчет по теме происхождения коронавируса. "В то же время мы подталкиваем Всемирную организацию здравоохранения к тому, чтобы она двигалась дальше в рамках второй фазы своего исследования происхождения коронавируса", - добавил Блинкен.

"Я могу сказать с уверенностью, что в дальнейшем международное сообщество будет все настойчивее требовать, чтобы страны, в том числе Китай, выполняли свои обязательства, касающиеся предоставления доступа к информации и прозрачности в вопросах, касающихся охраны здоровья в мире, в том числе и по коронавирусу", - полагает также госсекретарь.

Споры о происхождении вируса

В конце мая президент США Джо Байден сообщил, что американское разведсообщество в настоящий момент не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, с чего началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или инцидента в лаборатории. Американский лидер дал поручение разведсообществу "вновь удвоить усилия" с целью изучить все имеющиеся данные и подготовить для него через 90 дней новый отчет по этой теме.

Газета The Wall Street Journal 23 мая выступила с утверждением со ссылкой на данные американской разведки, что как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года, что якобы может говорить в пользу теории об искусственном происхождении нового коронавируса. Как заявил ранее на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, публикации в СМИ о том, что несколько ученых института лечились в стационаре в ноябре 2019 года еще до сообщения властями КНР о появлении тогда еще неизвестной болезни, не соответствуют действительности.

В марте был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе - феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно обнародованному в Женеве итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным - возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.