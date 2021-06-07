ФНПР обратилась к руководству страны с просьбой вмешаться в вопрос индексации пенсий

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) России Михаил Шмаков направил письмо руководству страны с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Письмо опубликовано в понедельник на сайте ФНПР.

"Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров", - говорится в письме.

Шмаков подчеркнул, что до настоящего времени правительство не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, и не представило своего варианта для обсуждения.

В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков проинформировал, что кабмин представил в срок "поливариантное видение" вопроса, окончательное решение будет принято позже.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и сенаторы неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.