Украина отменила для привитых от коронавируса обязательную изоляцию при въезде в страну

КИЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Украины разрешило въезд в страну без обязательной последующей самоизоляции для людей, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник постановлении.

Кроме того, самоизоляция не потребуется при наличии экспресс-теста на определение антител к коронавирусу, который проведен не позже, чем за 72 часа до пересечения границы.

Правительство также смягчило санитарные требования для сферы услуг. В частности, разрешены массовые мероприятия в развлекательных заведениях и местах общественного питания с условием, что на одного человека приходится не менее 4 кв. м площади. При этом ограничения не применяются, если у всех участников и организаторов мероприятия есть отрицательные результаты ПЦР-тестов, экспресс-тесты на антитела или документы, подтверждающие прохождение вакцинации.

По данным Минздрава, по состоянию на понедельник в стране с начала пандемии выявлены более 2,2 млн случаев коронавирусной инфекции, выздоровели более 2 млн, более 51,2 тыс. граждан умерли от осложнений болезни.