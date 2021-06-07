Путин наградил сотрудников ТАСС за вклад в развитие СМИ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил сотрудников агентства ТАСС за вклад в развитие СМИ и отечественной журналистики. Указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Так, руководитель представительства ТАСС в Китае Андрей Кириллов удостоен почетного звания "Заслуженный журналист РФ" за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены шеф-фотограф отдела в редакции фотоинформации ТАСС Валерий Шарифулин и специальный представитель агентства в Северо-Кавказском федеральном округе Ражап Мусаев. Как говорится в указе, они отмечены этой наградой "за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность".

В свою очередь, Минцифры РФ также отметило заслуги ряда сотрудников ТАСС, говорится в поступившем в агентство в понедельник документе. Исполнительному директору ТАСС Лилии Омашевой, руководителю редакции сайта tass.ru Тамаре Казариной, заместителю руководителя аппарата гендиректора ТАСС Олесе Васильевой и главному специалисту того же подразделения Ульяне Майоровой, заместителю главы редакции региональных новостей Юнии Поляковой и старшему корреспонденту представительства ТАСС в Нью-Йорке (США) Марии Хреновой объявлена благодарность главы Минцифры Максута Шадаева.