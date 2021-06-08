В России отмечают День социального работника

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. День социального работника отмечают в России во вторник. Праздник был установлен указом президента России Владимира Путина от 27 октября 2000 года.

Именно в этот день, 8 июня 1701 года, Петром I был подписан указ о создании первой государственной богадельни для нищих, больных и престарелых, за которыми необходим уход.

В настоящее время в систему социального обеспечения, помимо органов социальной защиты, входят дома-интернаты для пожилых граждан и инвалидов и другие подобные учреждения.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ, в 85 субъектах Российской Федерации действуют 1 486 государственных стационарных организаций социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, дома ветеранов и др.), в них проживают 278 338 россиян.

Кроме того, в России действуют 2 112 государственных полустационарных организаций соцобслуживания (центры помощи семье и детям, социально-реабилитационные центры) и 1 979 организаций, предоставляющих социальные услуги на дому (центры социального обслуживания), которые обслуживают 7 347 468 граждан. Всего в них трудятся свыше 437 тысяч человек.

Во время пандемии для ряда социальных сотрудников, работающих с гражданами, у которых выявили ковид, были учреждены социальные выплаты.