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ПМЭФ-2021

"Алмаз-Антей" создал систему для отслеживания болевого синдрома у пациентов без сознания

Директор департамента развития гражданской продукции концерна Артем Шатраков пояснил, что такие технологии и аппараты разрабатывают только несколько компаний в мире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создал отечественную систему мониторинга болевого синдрома у пациентов в бессознательном состоянии. Об этом сообщил ТАСС директор департамента развития гражданской продукции концерна Артем Шатраков, подводя итоги Петербургского международного экономического форума.

"Мы открываем ниши, исторически занятые иностранными компаниями. [Наши] мониторы болевого синдрома у пациентов в бессознательном состоянии - это абсолютное импортозамещение", - сказал Шатраков.

Он пояснил, что такие технологии и аппараты разрабатываются только несколькими компаниями в мире.

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