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Пандемия COVID-19

В Техасе запретили требовать у жителей подтверждение вакцинации от коронавируса

Губернатор штата Грэг Эбботт подчеркнул, что на территории Техаса нельзя будет запрашивать данные о вакцинации "в качестве условия получения каких-либо услуг или доступа куда-либо"

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Власти Техаса запретили компаниям и учреждениям в этом штате требовать от его жителей предоставить подтверждение вакцинации от нового коронавируса в качестве условия оказания каких-либо услуг. Соответствующий закон подписал в понедельник губернатор Техаса Грэг Эбботт.

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Как говорится в заявлении, опубликованном на его сайте, "техасцы должны быть свободны ходить туда, куда хотят, без каких-либо ограничений или требований". "Сегодня я подписал закон, который запрещает какому-либо техасскому бизнесу или правительственным учреждениям требовать паспорт вакцинации или какую-то информацию о вакцинации", - указал губернатор. Как он подчеркнул, на территории Техаса нельзя будет запрашивать данные о вакцинации "в качестве условия получения каких-либо услуг или доступа куда-либо".

Ранее этот законопроект был одобрен законодательным собранием штата. Авторами инициативы были республиканцы. В апреле Эбботт, также представляющий Республиканскую партию США, подписал исполнительный указ аналогичного содержания.

Техас входит в число наиболее экономически развитых американских штатов. Он занимает первое место среди них по объемам добычи нефти.

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