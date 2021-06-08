Дети двух арктических сел на Чукотке присоединятся к обучению в школе морских охотников

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Проект "Школы юного морзверобоя" на Чукотке расширяет поле своей деятельности и этим летом возьмет на обучение не только детей и подростков из сел Уэлен и Инчоун, как в предыдущие годы, но и из соседних сел Лорино и Нешкан, расположенных в арктическом районе округа. Об этом ТАСС сообщила начальник Управления по делам коренных малочисленных народов Чукотки Елена Евтюхова.

"В этом году Чукотская региональная детско-молодежная общественная организация "Спорт-Интерны" получила финансовую поддержку от правительства округа в размере более 1,8 млн рублей. Это позволило продолжить реализацию проекта "Школа юного морзверобоя" и даже расширить поле его деятельности. Этим летом курс обучения делу морских охотников будет проведен не только в селах Уэлен и Инчоун, но и в Лорине и Нешкане. Вообще, обучение рассчитано на подростков 14-18 лет, но мы берем деток и помладше - с 10 лет", - рассказала Елена Евтюхова.

Она добавила, что воспитанники школы вместе со взрослыми охотниками добывают и разделывают морских животных, учатся готовить национальные блюда и предсказывать изменения арктической погоды. Всего на Чукотке зарегистрировано 68 некоммерческих организаций, представляющих интересы КМНС, девять из которых занимаются морзверобойным промыслом. Наряду с оленеводством это единственные этносохраняющие отрасли сельского хозяйства округа, в которых заняты коренные малочисленные народы. В регионе насчитывается около 300 профессиональных морских охотников.

Лорино и Нешкан - национальные села в Чукотском муниципальном районе округа. В них в общей сложности проживают около 1 500 тыс. человек.