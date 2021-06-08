Мурашко: выводы о возможности применения "Спутника V" беременным будут через пару недель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Специалисты анализируют данные о возможности применения вакцины против нового коронавируса "Спутник V" среди беременных, выводы можно будет сделать через несколько недель, сообщил ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"По эмбриональной токсичности, что касается и беременных, было исследование. [Провели] анализ среди пациентов, которые получили вакцину от ковида, встретились пациентки, которые забеременели и не знали об этом. Мы сейчас анализируем все данные. И я думаю, что в ближайшие пару недель мы сможем сделать какие-то выводы", - сказал он.

Министр также отметил, что скоро также начнется оценка безопасности вакцинации от коронавируса детей. "По детям формируется протокол научным сообществом. И мы однозначно настроены на расширение показания [вакцины] для детей, а для этого нужно получать дополнительные данные. Первое - это [получение данных] по беременным, и приступаем к оценке безопасности вакцины для детей", - заключил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходил с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Он проводился в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступал информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.