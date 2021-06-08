Центр Петропавловска-Камчатского благоустроят при поддержке ВЭБ.РФ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июня. /ТАСС/. Современные прогулочные зоны благоустроят в центре Петропавловска-Камчатского при финансовой инвестиционной поддержке ВЭБ.РФ, сообщается на сайте краевого правительства во вторник.

"Не секрет, что Петропавловск-Камчатский очень отстает от флагманов городского развития, и это снижает качество жизни горожан. Для меня важно как можно быстрее запустить проекты перезагрузки городской среды и определиться с партнерами, с которыми мы сможем реализовать эти проекты. Один из таких партнеров - ВЭБ.РФ. Госкорпорация будет основным инвестором в центровую часть нашего города, в перезагрузку района судоремонтного завода "Фреза" с созданием в этом месте современного бизнес-центра, сети ресторанов, прогулочной зоны и новой точки притяжения в городе. В 2021 году будет выполнено проектирование, с 2022 года будут выполняться конкретные работы по модернизации этого пространства краевой столицы", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

Также при поддержке госкорпорации в краевой столице Камчатки в 2023-2024 годах планируется завершение строительства нового жилого квартала. "В течение 2-3 лет новый квартал должен вырасти с объемом строительства примерно 100 -150 тыс. кв. м с сочетанием среднеэтажного и малоэтажного строительства и самое главное - с комплексным видением городской среды, вписанной в наш уникальный природный ландшафт", - цитирует пресс-служба правительства слова губернатора Владимира Солодова. Основные договоренности с ВЭБ.РФ были достигнуты на полях ПМЭФ.

ВЭБ.РФ - российская государственная корпорация развития, государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики.