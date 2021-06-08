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В Приморье погасили долг по зарплате перед 50 моряками

Сумма задолженности составляла более 2 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Долг по зарплате перед 50 моряками, работавшими в компании "Ардис", полностью погашен после вмешательства прокуратуры, сообщила во вторник пресс-служба Приморской транспортной прокуратуры.

"В 2020 году в ходе прокурорской проверки установлено, что судоходная компания ООО "Ардис" своевременно не выплатила заработную плату 50 членам экипажей за работу в 2018-2020 г., на протяжении этого времени денежные средства перечислялись лишь частично. Общая сумма задолженности превысила 2 млн рублей. По данному факту Приморский транспортный прокурор возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, виновные привлечены к ответственности в виде штрафов", - говорится в сообщении.

Транспортный прокурор внес руководителю юридического лица представления, по результатам рассмотрения которых компания несколько раз перечисляла работникам денежные средства.

Задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

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