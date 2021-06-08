WSJ: в лаборатории США сочли возможным распространение коронавируса из научного центра

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Специалисты Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (штат Калифорния), финансируемой Министерством энергетики США, в мае 2020 года пришли к выводу, что версия распространения нового коронавируса из китайского научного центра заслуживает рассмотрения. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal .

По словам ее источников, это утверждение приводится в засекреченном докладе, который был подготовлен сотрудниками указанной лаборатории. Исследования проводили специалисты подразделения, которое занимается в том числе вопросами, касающимися разведки. Как отмечает издание, из доклада следует, что "гипотеза утечки вируса из китайской лаборатории в Ухане является возможной и заслуживает проведения дальнейшего расследования". С выводами исследователей был ознакомлен Госдепартамент. Его представители запрашивали у американской лаборатории "дополнительную информацию". Какую именно, не уточняется.

В публикации отмечается, что у сотрудников Ливерморской национальной лаборатории "есть значительный опыт в вопросах, касающихся биологии". По словам одного из источников, в докладе приводятся "веские доводы в пользу дальнейшей проверки возможности распространения вируса из лаборатории". Документ, датируемый 27 мая 2020 года, по-прежнему считается засекреченным.

Ранее в этом месяце глава Национальных институтов здравоохранения США (при Министерстве здравоохранения и социальных служб) Фрэнсис Коллинз сообщил, что пока нет свидетельств утечки нового коронавируса из лаборатории в Китае. Коллинз отметил, что полностью исключать данную гипотезу нельзя.

Президент Джо Байден в конце мая заявил, что разведывательное сообщество США не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, каким образом началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или возможного инцидента в китайской лаборатории. Американский лидер поручил спецслужбам вновь удвоить усилия с целью изучения всех имеющихся данных и подготовить новый отчет для него через 90 дней.

Как заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, подобное поручение американского президента указывает на то, что США не заботятся о фактах и истине, не заинтересованы в проведении серьезного, основанного на научном подходе исследования источников происхождения коронавируса и используют эпидемию как инструмент политических манипуляций.