Все регионы будут получать материалы ЕГЭ по защищенным каналам с 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Рособрнадзор намерен в течение двух лет полностью перейти на передачу материалов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в регионы по защищенным каналам связи. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Уже в 31 субъекте РФ задания в день экзамена из федерального центра тестирования в Москве попадают в аудиторию через защищенные каналы. Где-то через два года мы планируем, что все субъекты РФ перейдут на эту технологию и уже не будет никаких дисков. За час до экзамена субъекты будут все получать", - сообщил он.

Кроме того, глава ведомства отметил, что сегодня на ЕГЭ используется несколько систем контроля. "Камеры у нас уже работают с нейросетью, которая анализирует и автоматически ставит метки, их потом обрабатывает модератор. И если он увидел нарушение, то сообщает об этом в пункты сдачи. Общественный наблюдатель на месте или организатор подходит к той парте, которую ему указали, и проверяет информацию", - рассказал Музаев.

Также ведомство уже два года проводит почерковедческую экспертизу всех работ. По словам Музаева, она позволяет ежегодно выявлять порядка 20-25 работ, которые писали разные люди.