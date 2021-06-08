Рособрнадзор не намерен отказываться от досрочного периода сдачи ЕГЭ

В 2021 году досрочный период сдачи ЕГЭ, который традиционно проводится весной, из-за пандемии был отменен, в 2020 году экзамены прошли в июле - августе.

"Пандемия пройдет, и мы в рамках действующих порядков будем работать. У нас будет весна для сдачи ЕГЭ, у нас будет сентябрь, у нас будет основной период. А проводить еще какие-то дополнительные периоды смысла нет", - сообщил Музаев.

Говоря о введении дополнительных сроков сдачи ЕГЭ, Музаев отметил, что это нецелесообразно, поскольку нет запроса со стороны общества. "Мы несколько лет назад провели такой эксперимент и всем желающим дали право на сдачу русского языка и географии. С 85 субъектов на два предмета заявилось не больше ста человек. Это неоправданная история, потому что регионы тратят на это большие ресурсы, а школы отрываются от занятий", - добавил глава ведомства.

Он пояснил, что в России модель зачисления в вузы заточена под определенный временной календарный период, а результаты экзаменов являются актуальными как раз во время приемной кампании. "Если бы у нас, как в ряде вузов Европы, зачисление могло бы проходить два раза в год, условно летом и зимой, тогда была [бы] целесообразность создания круглогодичных центров для сдачи", - отметил Музаев.