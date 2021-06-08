САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Рособрнадзор намерен создать ресурс "Мои успехи". Он будет аккумулировать достижения школьника и формировать его цифровой портрет, который вузы при зачислении смогут учитывать наравне с результатами ЕГЭ и олимпиад, заявил глава ведомства Анзор Музаев в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Пока этот концепт обсуждается с Министерством просвещения РФ и специалистами. <…> Понятно, что он наберет обороты не в ближайший год-два, но где-то к 2030 году мы можем к нему прийти", - сообщил Музаев, отметив, что отменять ЕГЭ при этом не планируется.

"ЕГЭ критикуют за то, что он безальтернативен. Мы хотим сделать иной путь для школьника. Да, он более длинный. Это не один экзамен в 3,5 часа, хотя и к экзамену надо тоже 11 лет готовиться. Эта процедура может начинаться с четвертого класса. И вот эта копилка достижений выпускника сможет сформировать портрет абитуриента, позволит выбирать: предоставлять вузам свои достижения, результаты ЕГЭ или олимпиад", - добавил глава ведомства.

По его словам, школьники в мегаполисах имеют больше возможностей для участия во внеучебной деятельности, тогда как половина выпускников, поступивших в вузы РФ, из сельской местности. "Поэтому отказ от ЕГЭ и переход в такую форму приведет к колоссальной несправедливости. Должен быть трезвый подход. Самое трудное - это чтобы результаты ЕГЭ и результаты по внеучебной деятельности были равнозначные и валидные. Здесь предстоит долгая и тяжелая работа, как это все связать", - пояснил Музаев.

При этом глава Рособрнадзора не исключил, что с развитием цифровизации в районе 2030-х годов смысла в проведении ЕГЭ уже не будет.