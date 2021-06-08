Дутерте считает возможным предъявлять обвинения в убийстве заражающим других коронавирусом

БАНГКОК, 8 июня. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о возможности предъявления обвинений в убийстве людям, которые осознают, что инфицированы коронавирусом, но пренебрегают правилами, заражая других, что приводит к смертельным исходам. С такими словами он выступил во время телеобращения.

Главный юрисконсульт президента Сальвадор Панело, присутствовавший на встрече с Дутерте, предложил предъявлять этим людям обвинения в убийстве. "Если человек знает, что у него коронавирус, но он все же вышел и заразил другого человека, что привело к его смерти, [то] это умышленное убийство", - приводит во вторник его слова издание Inquirer. Дутерте в ответ заявил, что в таком случае возможно предъявить обвинения в убийстве. "Если он знает, что инфицирован коронавирусом и ведет себя беспечно, <...> то, как сказал Панело, это <...> [впоследствии] может стать убийством", - добавил филиппинский лидер.

Дутерте ранее заявлял, что ищет подходящий закон, чтобы сажать в тюрьму нарушителей карантина. Он также грозил тюремными сроками людям, которые участвуют в массовых мероприятиях.

30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 1,27 млн, вылечились более 1,19 млн человек, умерли 21,9 тыс. пациентов. Власти страны уже одобрили экстренное использование вакцины американской компании Moderna, российского препарата "Спутник V", а также препаратов американской фирмы Pfizer, британско-шведской компании AstraZeneca, китайского производителя Sinovac, индийской компании Bharat Biotech и Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson.