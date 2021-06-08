Эксперт: выкуривание более пяти сигарет в день повышает риск развития рака на 20%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Выкуривание более пяти сигарет в день на 20% повышает риск появления онкологических заболеваний, поэтому очень важно вести здоровый и активный образ жизни. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист - онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

"[Следует] выполнять все те возрастные предписания по скринингу и по диспансеризации, вести здоровый образ жизни и не курить, выкуривание больше 5 сигарет в день на 20% повышает риск развития онкологических заболеваний", - рассказал эксперт, отвечая на вопрос, какие меры стоит принимать для профилактики онкологических заболеваний.

Каприн также добавил, что не стоит злоупотреблять алкоголем и красным мясом, нужно вести подвижный образ жизни, следить за индексом массы тела и при необходимости бороться с ожирением.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходил с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Он проводился в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступал информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.