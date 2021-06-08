Эксперт рассказал, что необычные выделения могут быть симптомом рака

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Любые необычные выделения или кровотечения должны насторожить человека и стать поводом обратиться к специалистам, чтобы исключить наличие злокачественных новообразований. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист - онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

"Любые необычные выделения, кровотечения точно должны насторожить. Примеси крови в каловых массах, моче, влагалищные кровотечения у женщин - это 100% должно сопровождаться походом к врачу. Кашель, слабость, потеря веса без специализированных диет и другие симптомы также не должны оставаться без пристального внимания. Мы все очень чутко чувствуем свой организм, просто чаще всего игнорируем те "звоночки", которые он нам посылает", - рассказал эксперт.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходил с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Он проводился в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступал информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.