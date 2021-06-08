В платных лабораториях стал доступен тест на антитела после прививки "Эпиваккороной"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор сообщил о возможности измерения уровня антител к коронавирусу после прививки вакциной "Эпиваккорона" в коммерческих лабораториях. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"ГНЦ ВБ "Вектор" расширяет возможности для тестирования граждан, привитых вакциной "Эпиваккорона". Помимо бесплатного тестирования в регионах Российской Федерации, тестирование на антитела после вакцинации "Эпиваккороной" доступно теперь и в коммерческих лабораториях. Проведение тестирования для оценки поствакцинального иммунитета уже доступно в лабораторной службе "Хеликс", в ближайшее время к проекту подключатся сети лабораторной диагностики "Гемотест" и "Ситилаб", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, сеть коммерческих лабораторий для тестирования на антитела после вакцинации "Эпиваккороной" будет расширена.

Оценку поствакцинального иммунитета целесообразно проводить не ранее, чем через 42 дня после первой вакцинации, добавили в Роспотребнадзоре.

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года.