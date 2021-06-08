Сергей Еремин: паводок не угрожает работе водозаборов в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 8 июня. /ТАСС/. Мэр Красноярска Сергей Еремин уверен, что паводок не угрожает работе водозаборов в городе. Такой вывод он сделал по итогам инспекционной поездки.

В Красноярске из-за водосброса на ГЭС остаются подтопленными правобережные и левобережные набережные, берега островов на Енисее, спортивная площадка, гаражи и придомовые территории в Октябрьском районе краевого центра. Грунтовыми водами подтоплены подвал здания арбитражного суда, подземная парковка в одном из жилых комплексов.

"По всем водозаборам системе жизнеобеспечения ничего не угрожает", - сообщил глава Красноярска, добавив, что на водозаборах проведены подготовительные мероприятия для прохождения паводка.

Генеральный директор водоснабжающей компании "Краском" Олег Гончеров отметил, что на качество питьевой воды паводок также не повлияет. Руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин подчеркнул, что "катастрофического паводка не прогнозируется".

По информации мэрии, на 07:00 (03:00 мск) вторника водосброс на Краснояркой ГЭС составляет 6,99 тыс. кубометров в секунду. Уровень воды понизился на 6,2 см - до 446,1 см. Водосброс проводится для разгрузки водохранилища из-за аномального притока воды.