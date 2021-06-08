В крымском селе подтоплено 18 дворов и частных домов из-за перелива воды через дамбу

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Пункт временного размещения в поселке Багерово принял троих детей и взрослого жителя села Приозерное, где накануне вечером из-за перелива воды через дамбу произошло подтопление, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС России по Крыму.

После сильного ливня в понедельник в Ленинском районе Крыма был подтоплен участок трассы "Таврида", затруднено движение. Около 18:30 вода ушла с дорожного полотна естественным путем, однако она перелилась через дамбу и подтопила 18 дворов и частных домов в Приозерном, в которых в общей сложности живет 35 человек.

"На базе гостиницы "Полет" в пгт. Багерово был развернут пункт временного размещения, в котором находятся четыре человека, из них трое детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при помощи мотопомп проводится откачка воды с подтопленных участков. Группировка сил для ликвидации последствий происшествия увеличена до 135 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России - 98 человек и 20 единиц техники, 18 мотопомп, две беспилотные авиационные системы. На месте также работает аэромобильная группировка, развернут оперативный штаб.

Ранее региональное МЧС предупреждало о сильных ливнях с грозой, градом и шквалистым ветром до 22 м/с в понедельник на полуострове. Всего в селе проживает 3 008 человек, из них 654 ребенка. Уточнялось, что социальные объекты, объекты энергетики и жилищно-коммунального хозяйства функционируют бесперебойно.