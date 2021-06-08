Путин заявил, что говорить о победе над коронавирусом рано

"Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, уже сейчас надо задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций", - отметил глава государства в приветствии участникам форума "Примаковские чтения". Обращение президента зачитал во вторник его помощник Юрий Ушаков.

Путин подчеркнул, что пандемия коронавируса добавилась к уже существовавшим вызовам мировому порядку, ее жертвами "уже стали более 3,5 млн человек". "Ее серьезные социальные, экономические последствия также ощущаются повсеместно", - констатировал российский лидер.

Он уверен, что "борьба со столь опасной инфекцией требует объединения усилий всего мирового сообщества, честного и равноправного сотрудничества". "Однако, к сожалению, далеко не все оказались к этому готовы", - добавил Путин.