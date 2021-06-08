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Пандемия COVID-19
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Путин заявил, что говорить о победе над коронавирусом рано

При этом президент отметил, что уже сейчас надо задуматься над тем, какие уроки извлечь из пандемии
© Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что международному сообществу нужно задуматься, какие уроки вынести из пандемии коронавируса.

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"Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, уже сейчас надо задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций", - отметил глава государства в приветствии участникам форума "Примаковские чтения". Обращение президента зачитал во вторник его помощник Юрий Ушаков.

Путин подчеркнул, что пандемия коронавируса добавилась к уже существовавшим вызовам мировому порядку, ее жертвами "уже стали более 3,5 млн человек". "Ее серьезные социальные, экономические последствия также ощущаются повсеместно", - констатировал российский лидер.

Он уверен, что "борьба со столь опасной инфекцией требует объединения усилий всего мирового сообщества, честного и равноправного сотрудничества". "Однако, к сожалению, далеко не все оказались к этому готовы", - добавил Путин.

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