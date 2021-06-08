Навальный отказался участвовать в заседании по иску к колонии, где он проходил лечение

ВЛАДИМИР, 8 июня. /ТАСС/. Алексей Навальный отказался участвовать в заседании Октябрьского районного суда Владимира по его иску к администрации ИК-3 УФСИН РФ по Владимирской области, где он проходил лечение. Об этом во вторник сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд определил приступить к разрешению спора в отсутствие административного истца, которого уполномочен представлять в интересах данного судебного процесса адвокат", - сказала судья. По ее словам, Навальный отказался лично участвовать в судебном заседании.

12 мая в суд поступил административный иск Алексея Навального о признании незаконными действий администрации колонии по воспрепятствованию проносу и использованию его адвокатами в апреле и мае 2021 года при свиданиях с ним средств мобильной связи и коммуникации, обеспечивающих их работу.

Ранее Петушинский районный суд рассмотрел три иска Навального к администрации ИК-2 в Покрове, где тот отбывает наказание. 2 июня суд отказал Алексею Навальному в удовлетворении его иска к исправительной колонии (ИК-2) за постановку на учет как склонного к побегу, а также признал, что в колонии не нарушались права Навального на непрерывный восьмичасовой сон. 7 июня он отказался от исков, связанных с невыдачей ему книг для чтения и цензурой периодических изданий.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области.