VK Fest представил программу благотворительных и экологических инициатив

Бесплатные консультации психолога, анонимное тестирование на ВИЧ и многое другое будет доступно посетителям VK Fest в рамках благотворительных и экологических инициатив. Об этом сообщила пресс-служба "ВКонтакте".

В частности, экологическим партнером VK Fest снова станет "РазДельный Сбор". Команда фестиваля установит контейнеры для сбора мусора, а волонтеры движения соберут, отсортируют и вывезут отходы на переработку. Помимо этого, виниловые баннеры отправятся в приюты для животных, где пригодятся для новых будок.

На фестивале желающие также смогут сдать бесплатный анонимный экспресс-тест на ВИЧ, разные виды гепатита и сифилис. Специалисты автономной благотворительной некоммерческой организации "Новый век" и фонда "Гуманитарное действие" сразу сообщат и расшифруют результаты анализов, а еще - расскажут больше о профилактике инфекций, которые передаются половым путем. Также будут доступны бесплатные консультации психолога. Участником VK Fest станет и фонд борьбы с инсультом ОРБИ. На фестивале можно будет пройти УЗИ сосудов шеи, узнать, как измерять давление и сердечный ритм, проконсультироваться с кардиологом или неврологом. Представители фонда поделятся с посетителями персональной картой здоровья: она содержит рекомендации, которые помогут избежать инсульта.

Ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАООРДИ проведет на фестивале приключенческий киноквест "Особый случай", участники которого узнают, как общаться на ясном и жестовом языке. Еще один участник фестиваля - благотворительный фонд "Равновесие", представители которого расскажут о биполярном расстройстве.

Гости VK Fest могут поддержать некоммерческие организации, которые участвуют в фестивале, и приобрести специальные благотворительные билеты, - они стоят на 100 рублей больше. С каждого билета в фонды поступит 200 рублей - "ВКонтакте" и Radio Record удваивают пожертвование.

VK Fest пройдет 24 и 25 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.