Глава Минприроды обратился в ГП РФ из-за занижения данных о лесных пожарах в двух регионах

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов обратился в Генпрокуратуру в связи с предоставлением недостоверных данных о площади, пройденной лесными пожарами на территории Иркутской области и Якутии. Об этом говорится во вторник на сайте министерства.

"Считаю необходимым обратить внимание на вопросы недостоверности отражения лесопожарной обстановки в официальной отчетности двух регионов и, соответственно, на недостаточность принимаемых на ее основе мер и управленческих решений по предотвращению возникновения и организации тушения крупных лесных пожаров. Прошу в пределах установленной компетенции обратить внимание органов прокуратуры на факты и, при необходимости, принять меры прокурорского реагирования", - говорится в письме Александра Козлова на имя заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина, приведенном на сайте министерства.

Отмечается, что в Якутии на сегодняшний день действует несколько пожаров, и данные региона о площади, пройденной огнем, отличаются от данных, полученных со спутника - из информационной системы дистанционного мониторинга (ИСДМ) Рослесхоза. В Иркутской области, на сегодняшний день, по данным субъекта, пройденная огнем площадь в Катаганском лесничестве составляет 1 609 гектаров, а по данным ИСДМ - 16 959 гектаров.

"Не давать достоверные данные - это же профессиональное преступление. Это ведь не просто цифры на бумажке, это вопрос безопасности. От точных данных зависит, какие меры надо принимать в борьбе с лесными пожарами, сколько сил для тушения необходимо привлечь. Возможно, что требуется помощь соседних регионов. И, конечно, это защита людей, населенных пунктов", - приводятся в сообщении слова Козлова.