В России около 70% тестов на коронавирус проводят бесплатно

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Доля платных тестов на коронавирус в общей структуре проводимых в России составляет не более 30%, остальная часть проходится на Роспотребнадзор и государственные медорганизации. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Стоимость в коммерческих лабораториях в самом деле составляет порядка 1 500 рублей, однако среди 140 млн тестов на долю коммерческих исследований приходится не более 30% всех исследований (при этом зачастую это не частные исследования для граждан, а договоры между компаниями по тестированию сотрудников)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на 7 июня проведено 140,8 млн исследований, из них 20 млн (14,5%) - это исследования организаций Роспотребнадзора, 73,6 млн (52,2%) - государственных медорганизаций и 46,9 млн (33,3%)- коммерческих.