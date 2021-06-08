Мурашко призвал усилить работу по снижению числа абортов в России

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Работы, направленные на снижение количества абортов в России, нужно усилить, в частности, привлекать к профилактике волонтеров, психологические и социальные службы. Об этом во вторник заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на XXXIV Международном конгрессе с курсом эндоскопии "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний".

"Необходимо усилить работу по снижению числа абортов, и привлекать к этой работе необходимо и психологические, и социальные службы, волонтеров, но особая ответственность, конечно же, лежит на нас с вами - акушерах-гинекологах", - сказал он.

Мурашко также отметил, что на конгрессе выступят более 60 российских и 30 международных экспертов из 12 стран, особое место в дискуссиях будет отведено вопросам репродуктивного здоровья в условиях пандемии. "И я прошу отдельно обсудить вопрос целесообразности, сроках вакцинации беременных женщин", - обратился он к участникам.

В середине мая заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщал, что в России в 2020 году было совершено около 450 тыс. абортов. Однако общее число таких процедур за последние пять лет сократилось на треть, отметил он.