СМИ: вакцинация подростков в Литве начнется в середине июня

ВИЛЬНЮС, 8 июня. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса подростков Литвы в возрасте с 12 до 16 лет начнется в середине текущего месяца. О таких планах во вторник в эфире радиостанции Žiniu Radijas заявил министр здравоохранения Арунас Дулькис.

"С учетом масштабов поступления вакцины и расчетами потребности на вторую дозу, вакцинацию этой возрастной группы сможем начать в середине июня", - конкретизировал он дату старта прививочной кампании подростков.

Ранее глава ведомства говорил о том, что подростков в возрасте с 12 до 16 лет начнут прививать в июне без указания более точных сроков. Прививки им будут делать вакциной Comirnaty, произведенной компаниями Pfizer и BioNTech.

31 мая в Литве началась массовая вакцинация. Привиться могут все желающие, достигшие 16 лет, вне зависимости от принадлежности к категориям, которым ранее предоставлялось право первоочередной вакцинации. По данным Минздрава, за шесть месяцев, в течение которых в стране делают прививки, одну или две дозы вакцины получили более 1,120 млн человек (40,1%) при населении 2,794 млн.

Вакцинация началась в Литве по возрастным группам (с наиболее пожилых людей) и по профессиональным категориям (с медиков и социальных работников) 27 декабря. Обязательной она не является. Как считают эпидемиологи, для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы ее прошли 70% населения, однако в ходе социологических опросов выяснилось, что прививки согласны сделать только 64% жителей страны.